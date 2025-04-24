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- Украина
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В СНБО сказали, как лишить Путина желание уничтожить Украину
Кремлевский диктатор не намерен прекращать войну
В СНБО объяснили, как лишить Путина желание уничтожить Украину. Да, экономика и ВПК России должны быть разрушены.
Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
"Те, кто о бизнесе, не понимают, что Путин - о деньгах и экзистенциальном", - отмечает он.
И чтобы вот эти экзистенциальные волки желания уничтожить Украину были затерты, акцентировал Коваленко, необходимо лишить РФ ВПК и экономики.
"Два разных мира", - подчеркнул Коваленко.
Напомним, президент РФ Владимир Путин внезапно изменил свое решение и заявил, что открыт для двусторонних мирных переговоров с Украиной.