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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

В СНБО сказали, как лишить Путина желание уничтожить Украину

Кремлевский диктатор не намерен прекращать войну

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

В СНБО объяснили, как лишить Путина желание уничтожить Украину. Да, экономика и ВПК России должны быть разрушены.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Те, кто о бизнесе, не понимают, что Путин - о деньгах и экзистенциальном", - отмечает он.

И чтобы вот эти экзистенциальные волки желания уничтожить Украину были затерты, акцентировал Коваленко, необходимо лишить РФ ВПК и экономики.

"Два разных мира", - подчеркнул Коваленко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внезапно изменил свое решение и заявил, что открыт для двусторонних мирных переговоров с Украиной.

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Дата публикации
Количество просмотров
208
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