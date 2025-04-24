Владимир Путин / © Associated Press

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В СНБО объяснили, как лишить Путина желание уничтожить Украину. Да, экономика и ВПК России должны быть разрушены.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Те, кто о бизнесе, не понимают, что Путин - о деньгах и экзистенциальном", - отмечает он.

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И чтобы вот эти экзистенциальные волки желания уничтожить Украину были затерты, акцентировал Коваленко, необходимо лишить РФ ВПК и экономики.

"Два разных мира", - подчеркнул Коваленко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внезапно изменил свое решение и заявил, что открыт для двусторонних мирных переговоров с Украиной.