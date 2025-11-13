В СНБО уточнили, запрещено ли Миндичу и Цукерману въезжать в Украину

Тимур Миндич

В связи с появлением многочисленных манипуляций в сети относительно недавно введенных санкций против фигурантов коррупции в «Энергоатоме», уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк предоставил официальные разъяснения относительно въезда в Украину бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермена.

Об этом сообщили в СНБО в соцсетях.

Уполномоченный Президента по санкционной политике Владислав Власюк подтвердил, что принятое решение предусматривает полный стандартный пакет ограничительных мер.

«Срок применения санкций — три года (а для лишения наград — бессрочно). Запрета на въезд нет. Стандартный набор и срок санкций, включая полную блокировку активов (мгновенный эффект). Применено к лицам с подтвержденным иностранным гражданством», — отметил Власюк.

Владислав Власюк подчеркнул, что именно указание иностранного гражданства важно для дальнейшего оперативного блокирования активов этих лиц в иностранных юрисдикциях.

«Утверждение о том, что они „не действуют на украинское имущество“ — это манипуляции, которые не соответствуют действительности», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела НАБУ по «Энергоатому».

Заметим, по данным СМИ, Миндич скрылся из Украины в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме по ул. Грушевского в Киеве.

Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) провела проверку информации о пересечении границы гражданином Тимуром Миндичем и подтвердила его законность.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не общался с бизнесменом Тимуром Миндичем с самого начала расследования о коррупции в сфере энергетики.