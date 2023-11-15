В СНБО взялись за Telegram-каналы: какие нововведения предлагают для противодействия фейкам

В СНБО хотят урегулировать работу Telegram-каналов и сделать публичными их администраторы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов затронул вопросы деятельности Telegram-каналов в Украине. По его словам, многие популярные проекты сейчас администрируются Россией, продуцируют фейковые новости и имеют губительные последствия для украинского общества. Так что в СНБО обсуждают пути решения этих проблем.

Об этом Данилов написал об этом в своем X (Twitter).

Главная опасность Telegram-каналов – анонимность

Данилов убежден, что ныне главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, это деанонимизация их деятельности. По его словам, ответственные за распространение охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию информации должны быть известны.

"Какие последствия распространения "неназванными авторами", например, фотографий результатов работы ПВО, передвижения Сил обороны, дислокаций военных подразделений — мы все видели и знаем. Цена такой "журналистской" работы — жизнь десятков гражданских и военных", — подчеркнул Данилов.

Пропаганда РФ активно использует Telegram-каналы

Данилов говорит, что российский режим первый начал использовать и создавать Telegram-сети для манипулирования общественным мнением, распространения дезинформации и деятельности в режиме фэйк-ньюз. И на пути овладения технологиями Telegram-воздействия Кремль достиг значительных умений.

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"На 2019 год приходится пик активности российских спецслужб по инфильтрации в украинское информационное пространство политических Telegram-каналов, технологий, которые в разных вариациях были апробированы в 2014-15 годах на оккупированных территориях. До сих пор в Украине популярна сеть Telegram-каналов 85-м главным центром специальной службы гу гш с с рф (подразделение психологических операций с с рф). Именно через эти каналы нам рассказывают о "срыве мобилизации", "провале контрнаступления", "измене союзников", "усталости Запада" и как вывод – " необходимые уступки и переговоры", — рассказал Данилов.

Готовясь к нападению 24 февраля 2022 года, российские спецслужбы создали разветвленную сеть Telegram "троянских коней", тщательно маскирующихся под украинские каналы, имеющие громкие патриотические названия, продуцируя ядовитый информационный контент. Этот процесс создания, раскрутки и запуска контролируемых россиянами Telegram-проектов идет постоянно – они адаптируются, учитывают ошибки, совершенствуются и более изощренно маскируются.

"Угроза влияния со стороны путинского режима на 10-миллионную украинскую аудиторию пользователей Telegram никуда не делась. Она постоянна, она над нами как угроза ракетных ударов. Мы должны об этом помнить!" – подчеркнул секретарь СНБО.

Приоритет – качественный украинский продукт

"Даже оружие врага можно и нужно использовать против него, противопоставляя замаскированному российскому информационному мусору качественный украинский продукт, имеющий авторов и открытую редакционную политику, а не анонимных администраторов из московской подворотни", — говорит Данилов.

По его словам, главный принцип в деятельности Telegram-каналов – проверенная информация, объективное освещение и патриотическая позиция автора.

"Профилактика угрозы – медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций. Параллельно с этим должен идти процесс создания качественного украинского информационного продукта, формирование ситуации контентного доминирования в украинском Telegram-сегменте", — резюмировал Данилов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины создало тест по проверке уровня киберграмотности и уже запустил инструмент для самооценки.

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