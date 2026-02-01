ТСН в социальных сетях

В соборе на Волыни обнаружили роспись с Николаем II: что с ней сделают

В Успенском соборе во Владимире на Волыни обнаружили иконописную роспись с изображением российского императора Николая II и его семьи, канонизированных в РПЦ.

Роспись с Николаем II

Роспись с Николаем II / © facebook/Игорь Гузь

В Успенском соборе в городе Владимир на Волыни зафиксировали иконописную роспись с изображением российского императора Николая II и членов его семьи, которых в Русской православной церкви канонизировали как «царственных страстотерпцев».

Об находке сообщил народный депутат Украины Игорь Гузь в сообщении в социальных сетях.

По его словам, соответствующие изображения были обнаружены на стенах храма уже после того, как собор перешел в Православную церковь Украины. Речь идет о росписи, созданной в традиции, присущей РПЦ и религиозной практике, ранее подражавшей УПЦ.

Как известно, Николая II и его семью Русская православная церковь канонизировала в 2000 году, причислив к лику страстотерпцев. В то же время, в Украине фигура последнего российского императора часто является предметом дискуссий через исторический и политический контекст.

Игорь Гузь заявил, что такие изображения расцениваются как элемент российского религиозного влияния. По его информации, роспись планируется убрать.

В то же время официальных комментариев от представителей ПЦУ по поводу дальнейшей судьбы росписи пока не обнародовали.

Напомним, что ранее на Волыни в храме УПЦ "МП" была снята икона московского царя.

Изображение царя появилось в храме из-за того, что его канонизировали.

