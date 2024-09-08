В Сочи в оккупированном Крыму отдыхающие извлекли из моря противокорабельную мину

Во временно оккупированном Крыму шторм выбросил морскую мину на пляж в Сочи. Несмотря на угрозу, отдыхающие приближались к ней и выкатывали на берег.

Об этом сообщили РосСМИ.

На видео зафиксировано, как трое мужчин перекатывают противокорабельную мину по пляжу, держась за детонаторы. К ним присоединяются другие отдыхающие, а остальные наблюдают за ситуацией, оставаясь в опасной зоне. Инцидент произошел якобы в районе Адлера.

Вскоре оккупационные власти опровергли информацию о наличии опасного предмета на пляже. Они заявили, что такой ситуации в Сочи не было и отметили, что пейзаж на видео не соответствует реальному виду пляжей города.

Напомним, 8 сентября в России состоятся "выборы" в местные органы власти, которые охватят также оккупированный Крым. В МИД заявили, что результаты этих выборов на захваченных территориях не будут иметь легитимности.

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