В соцсетях информируют о беспилотниках над Запорожской областью: будьте осторожны

Сообщается о беспилотниках над Запорожской областью.
По предварительной информации, в ночь на 6 марта 2023 г. в Запорожской области прогремели взрывы. Работает ПВО.
Пока нет официальных сообщений на эту тему, однако следует быть осторожными.
Находитесь в укрытии. Не пренебрегайте личной безопасностью.
Также раздались отбои в Черниговской и Сумской областях. Остальные области, где была объявлена воздушная тревога, остаются «красными».
Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.
А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.
Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.
К тому же в Запорожье раздались звуки взрывов.
А на Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области.
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