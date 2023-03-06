В соцсетях информируют о беспилотниках над Запорожской областью: будьте осторожны

Сообщается о беспилотниках над Запорожской областью.

По предварительной информации, в ночь на 6 марта 2023 г. в Запорожской области прогремели взрывы. Работает ПВО.

Пока нет официальных сообщений на эту тему, однако следует быть осторожными.

Находитесь в укрытии. Не пренебрегайте личной безопасностью.

Также раздались отбои в Черниговской и Сумской областях. Остальные области, где была объявлена воздушная тревога, остаются «красными».

Напомним, что в ночь на 6 марта 2023 года во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога.

А согласно сообщению в социальных сетях в Киевской области раздались взрывы.

Позже в небе Киевской области обнаружили воздушную цель. Людям посоветовали находиться в укрытиях.

К тому же в Запорожье раздались звуки взрывов.

А на Днепропетровщине очевидцы сообщают о звуках взрывов и вражеских дронах в области.

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