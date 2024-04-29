В соцсетях распространяется информация об "эвакуации из Кременчуга": что говорит ГСЧС

ГСЧС Украины отмечает, что такие сообщения не соответствуют действительности и являются враждебным фейком.

Из-за мессенджеров враг отменен якобы от ГСЧС Украины распространяет информацию о проведении "эвакуации" из ряда населенных пунктов Кременчугского района Полтавщины из-за вероятных ракетных обстрелов.

Причиной указана "высокая вероятность ракетных ударов РФ по Кременчугской ГЭС" в Светловодске, в результате которой территорию вблизи станции может затопить.

Фото: ГСЧС Украины

ГСЧС Украины отмечает, что такие сообщения не соответствуют действительности и являются враждебным фейком.

Посредством такого информационного вброса россияне пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

ГСЧС призывает не доверять сомнительным источникам информации.

Ранее мы писали, что РФ забросила новую ИПСО – об эвакуации из Харькова и его окрестностей.

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