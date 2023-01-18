В соцсетях распространяют фейк о якобы подготовке взрыва в больнице Днепра: ЦПД сообщил об авторах заявления

Оккупанты готовят для себя "информационное алиби", чтобы скрывать будущие преступления против Украины и обострить панические настроения населения.

Пророссийские группы в социальных сетях распространяют дезинформацию о якобы подготовке взрыва в больнице Днепра.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

ЦПИ рассекретил планы кафиров по фейкам для подрыва доверия граждан и сокрытия будущих преступлений против Украины.

"В фейковом сообщении говорится об эвакуации всего медицинского персонала и всех пациентов из городской больницы №2, в которую, по легенде рашистов, позже массово заносили ящики со взрывчаткой. Подобные провокации звучат особенно резко после попадания российской ракеты в многоэтажку Днепра", — сообщает ЦПД.

Также в Центре отметили, что подобные фейковые заявления о возможных взрывах оккупанты распространяют, чтобы создать себе "информационное алиби" ради сокрытия преступлений против Украины.

По последней информации, вражеская ракета убила в Днепре 45 человек, среди которых шестеро детей.

Накануне военная разведка Украины сообщила, что спецслужбы РФ планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии экономики нашего государства, политической ситуации здесь и деятельности ВСУ.

Добавим, что россияне собирают персональные данные военнопленных и их родных, что может повредить защитникам Украины в плену и помешает их освобождению.

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