В соцсетях сообщают о взрывах в Киевской области и в Кривом Роге

Между тем, белорусские партизаны не исключают запусков ракет.

В Киевской и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.

Об этом информируют очевидцы в соцсетях.

В частности, в Киевской области раздалось около пяти взрывов.

Пока подтверждения этой информации нет.

Тем временем белорусские партизаны сообщают о возможном запуске ракет в Гомельском районе и звуках взрывов.

Кое-где в Украине объявлена воздушная тревога.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Напомним, военный эксперт Петр Черник сообщил, что угроза ракетных ударов по Украине сохраняется в любое время дня и не только 24 августа – в День Независимости.

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