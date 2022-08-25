В соцсетях сообщают о взрывах в Киевской области и в Кривом Роге

Между тем, белорусские партизаны не исключают запусков ракет.
В Киевской и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.
Об этом информируют очевидцы в соцсетях.
В частности, в Киевской области раздалось около пяти взрывов.
Пока подтверждения этой информации нет.
Тем временем белорусские партизаны сообщают о возможном запуске ракет в Гомельском районе и звуках взрывов.
Кое-где в Украине объявлена воздушная тревога.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Напомним, военный эксперт Петр Черник сообщил, что угроза ракетных ударов по Украине сохраняется в любое время дня и не только 24 августа – в День Независимости.
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