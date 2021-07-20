В сосиске черви, а на витрине мыши: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с "сюрпризом" (фото)

В сосиске черви, а на витрине мыши: в Полтавской области на автовокзале мужчина купил выпечку с "сюрпризом" (фото)

В Пирятинской городском совете отреагировали на скандал.

В г. Пирятин Полтавской области в киоске возле автовокзала мужчине продали выпечку с червями.

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Об этом в Facebook написал пострадавший Олег Белоус.

По словам мужчины, он был проездом в Пирятине и решил в одном из заведений возле автовокзала купить булку с сосиской. Однако внутри он увидел много червей.

Фото: Олег Белоус

"Посмотрите на фото — это не просто свежая, это же сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!" — отметил Олег Белоус.

Фото: Олег Белоус

В Пирятинском городском совете сообщили, что заведение, где туристу продали испорченный товар, прекратило свою деятельность.

"Представители Госпродпотребслужбы посетили указанный павильон. Как отметил начальник Пирятинского районного управления Госпропотребслужбы Юрий Шнит, деятельность торгового объекта приостановлено, продукция изъята, как не пригодна для реализации, и утилизирована согласно правилам, в помещении проводятся мероприятия очистки. Госпродпотребслужба взяла на себя контроль по дезинсекции и дезинфекции, Налоговая служба выясняет принадлежность субъектов хозяйствования", — говорится в сообщении.

Отметим, что на киоски с продуктами на трассе в Пирятине туристы жаловались и раньше. Так, в 2017 году в Сети опубликовали видео, как там прямо на витринах бегают мыши.

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