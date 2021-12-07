В состав ВМС Украины включили патрульные катера типа Island из США: видео

В состав ВМС Украины включили патрульные катера типа Island из США: видео

США предоставили Украине патрульные катера типа Island в рамках материально-технической помощи.

В Одессе в понедельник, 6 декабря, в состав Военно-Морских сил ВСУ официально включили американские патрульные катера типа Island.

Об этом сообщается на сайте украинского Министерства обороны.

Отмечается, что во время торжественной церемонии в рамках празднования 30-летия Вооруженных Сил Украины командирам патрульных катеров "Сумы" и "Фастов" Никите Гречухе и Сергею Щербине соответственно вручили "памятные знаки включения в состав ВМС".

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"Эти патрульные катера типа Island были предоставлены Соединенными Штатами Америки в рамках материально-технической помощи", – указали в Минобороны.

Кроме того, Вадим Пастух, временно исполняющий обязанности командира 140 центра спецназначения, получил сертификат на 12 легкобронированных автомобилей Hummer.

Напомним, что катера Island являются частью американского пакета безопасности помощи Украине более чем на 2,5 млрд долларов. Они предназначены для усиления Военно-Морских сил Украины.

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