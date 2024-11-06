В составе СНБО произошли изменения: кого исключил президент

Президент издал указ об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Так, из ведомства исключен Андрей Костин.

Об этом идет речь на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины президент постановил внести частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 29 марта 2024 г. № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указом от 13 сентября 2024 г. № 627 /2024). Речь идет о выводе из состава Совета национальной безопасности и обороны Андрея Костина.

Напомним, Верховная Рада Украины уволила с должности генерального прокурора Андрея Костина. "ЗА" проголосовали 255 народных депутатов.

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