В состоянии ли Россия полностью закрепиться на территории Донетчины — военный эксперт

Об установлении контроля на территориях Запорожской и Херсонской областей речь не идет.

России понадобится 3-4 года, чтобы установить полный контроль над Донбасом - эксперт / © Associated Press

России понадобится примерно 3-4 года, чтобы полностью закрепиться на территории Донбасса.

Так сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире «Киев 24».

В то же время, по его словам, масштабные наступательные или десантные операции в Херсонской и Запорожской областях маловероятны из-за ограниченных резервов и сложных тактических условий.

«По оценкам украинского и западного разведобществ, 3-4 года понадобится россиянам, чтобы установить полный контроль на территории Донецкой области. Соответственно, не говорится об установлении полного контроля на территориях Запорожской и Херсонской областей», — сказал эксперт.

Снегирев добавляет, что Украина и Россия фактически ожидают подобные сроки завершения активной фазы конфликта около трех лет, однако окончательный сценарий будет зависеть от позиций ключевых международных игроков, в частности США и Китая.

Напомним, несмотря на инфильтрацию врага в Покровск, город остается под контролем ВСУ. За последние два дня уничтожено 90 окупантов.

Враг задействовал около 11 тысяч военных для реализации замысла из окружения Покровской агломерации.

