В списке – экс-нардеп Балицкий: СБУ установила предателей, которые помогли украсть зерно из Херсонской и Запорожской областей

СБУ задокументировала преступную деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тыс. т зерна на 200 млн долл. с временно захваченных территорий юга Украины.

Так, спецслужба установила всю цепочку причастных: от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, до всех членов экипажа десяти российских судов, на которых транспортируют награбленное.

Об этом в пресс-службе СБУ сообщили 4 августа.

Правоохранители уже сообщили о подозрениях в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, нарушении законов и обычаев войны нескольким фигурантам дела:

Евгению Балицкому – руководителю российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;

Александру Сауленко – самопровозглашённому исполняющему обязанности мэра Бердянска;

Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского порта.

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Также арестовано имущество (среди которого четыре воздушных судна малой авиации на Киевщине) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье. Общая сумма арестованного – более 149 млн грн.

СБУ также установила личности других участников этой зерновой схемы, которым также планируют объявить о подозрениях в преступлениях.

Какие роли исполняли подозреваемые

По данным спецслужбы, Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях ввели "временную администрацию". В результате фейковому предприятию "Государственный зерновой оператор" незаконно передали имущество семи агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.

В свою очередь Сауленко совместно со Стельмаченко обеспечили изъятие зерна со складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под российским флагом.

Также зафиксирован вывоз морем похищенного с территорий Херсонской и Запорожской областей украинского зерна через морские порты и терминалы в Крыму.

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К этой схеме Россия привлекла морские суда под своими и сирийскими флагами: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", Zhibek Zholy, "Св. Константин", "Михаил Ненашев", LAODICEA.

СБУ удалось предотвратить отгрузку похищенной пшеницы

Однако СБУ удалось предотвратить отгрузку похищенной пшеницы. Так, украинский суд наложил арест на указанные суда и зерно.

Кроме того, Турция, Египет и Ливан отказались и дальше отказываются принимать и разгружать указанные морские суда.

Украинская спецслужба установила еще пять иностранных морских судов, незаконно вывозящих зерно из портов временно оккупированных территорий Украины, и на которые планируют наложить аресты.

В СБУ отметили, что в настоящее время идет совместное расследование с правоохранительными органами США, Турции, Ливана и других государств для установления всех обстоятельств правонарушения, в том числе ареста судов, перевозящих украденное украинское зерно, в портах их назначения.

Напомним, еще в середине июля украинская разведка сообщила, что в Запорожской области оккупанты пытаются возобновить вывоз украинского зерна, а процесс контролирует Балицкий.

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