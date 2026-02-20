В списке целей Юсов, журналисты и военные: Кремль готовил серию громких убийств в Украине

Российская агентура. / © СБУ

Украинская служба безопасности, Нацполиция и правоохранители Молдовы обезвредили агентурно-боевую группу агрессорки России, которая готовила заказные резонансные убийства в Украине. Масштабная спецоперация получила название «Энигма 2.0». На территориях двух стран была нейтрализована агентура.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ и глава Офиса Генпрокурора Руслан Кравченко.

«По имеющимся данным, российские спецслужбы надеялись использовать резонансные убийства для распространения панических настроений и дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине», — отметили в сообщении.

Кто был в списке целей

по данным правоохранителей, основными «целями» были украинские журналисты и общественные деятели, а также руководитель стратегического предприятия и военные разведки Украины. В частности, бойцы Иностранного легиона ГУР Минобороны.

Для их ликвидации фигуранты разрабатывали разные варианты покушений: от расстрелов «вплотную» до подрыва автомобилей. За совершение убийств российские спецслужбы обещали вознаграждение в 100 тыс. дол. Однако «стоимость» варьировалась — в зависимости от статуса личности.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в списке был представитель по стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

В МВД добавили, что в списке также был известен украинский журналист, внесенный в России в список «экстремистов» и объявленный в розыск, а также общественный активист — выходец из РФ, занявший проукраинскую позицию.

Что известно об агентуре РФ

Правоохранители задержали руководителя группы, двух его агентов, их подельников из Украины, ЕС и непризнанного Приднестровья.

Главным фигурантом оказался 34-летний молдавский рецидивист. Его российские спецслужбы завербовали в тюрьме на территории страны-агрессорки. После отбытия срока наказание отправили в Молдову.

На территории страны он формировал агентурно-боевую группу под контролем России. В ее состав подбирал «единомышленников» с прокремлевскими взглядами, в первую очередь среди лиц с военным опытом.

В рамках международной спецоперации «ЭНИГМА 2.0» Нацполиция вместе с другими силами безопасности задержала агентурно-боевую группу. / © СБУ

Детали дела

После формирования группы агентов распределяли по группам. Первая отслеживала места обитания, пребывания, отдыха и распорядок дня потенциальных жертв. Во второй группе были «киллеры», которые должны были совершить заказные убийства.

В Украину агентура приезжала — как туристы. Затем злоумышленников рассредоточивали по арендованным домам в разных регионах страны. Они находились на постоянной связи с резидентом, а деньги на подготовку покушений получали через криптогаманцы и банковские карты иностранных финучреждений.

Чтобы следить за «целями», агенты притворялись курьерами сервисов доставки, которые осуществляли фото-, видеофиксацию объектов покушения, обозначали их геолокации на Google-картах и отчитывались резиденту.

СБУ и полиция сорвала масштабные планы РФ по убийству медийных и политических украинских деятелей. / © СБУ

Задержание фигурантов

Правоохранители одновременно провели более 20 обысков в нескольких регионах страны, предположительно причастных к подготовке заказных убийств. В Украине были задержаны семь человек, а в Молдове — трое. В частности, организатора сети и двух его подельников.

Во время обысков у задержанных изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, боевые гранаты и средства связи. Зафиксирована переписка с российскими кураторами, подтверждающая координацию преступной деятельности.

Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (готовка к умышленному заказному убийству);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

«Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий руководителя и участников вражеской ячейки. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества», — подчеркнули в СБУ.

Благодаря масштабной спецоперации под кодовым названием «Энигма 2.0» на территории обеих стран нейтрализована оперативно-боевая группа. / © СБУ

Напомним, 17-летняя девушка в Прикарпатье приводила российские ракеты, чтобы уничтожить ТЭС. По версии следствия она работала на российскую военную разведку и помогала врагу готовить новые ракетные удары по энергетическим объектам региона.