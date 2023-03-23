В спортзале Франковска разместили табличку, возмутившую ЛГБТ-сообщество: детали скандала

"КиевПрайд" объясняет, чем надпись "для лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией" может оскорбить.

В одном из спортзалов Ивано-Франковска разместили табличку с разрешением не убирать после себя спортивный инвентарь для беременных женщин и "лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией".

Внимание неоднозначного объявления обратила общественная организация "КиевПрайд" и объяснила, чем эта надпись может оскорбить представителей ЛГБТ-сообщества.

"Во-первых, само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" является гомофобным, потому что гомосексуальность вполне традиционная сексуальность. Во-вторых, здесь гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности, а следовательно слабости геев. Это гомофобная риторика, не говоря о том, что это еще довольно мизогонно (пренебрежительно к женщинам. – Ред.), – написали в общественной организации.

По информации паблика, их подписница обратила внимание на оскорбительную табличку и попросила сотрудников заведение снять ее. Однако в спортзале отказались, отметив, что "не видят в ней ничего обидного".

"К тому же в своем клубе имеем право устанавливать свои правила. Мы имеем право на собственное мнение и никто не в праве навязывать нам свои взгляды", – говорится в ответе заведения, которое приводит "КиевПрайд".