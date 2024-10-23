В Средиземном море есть три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр"

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По состоянию на 06:00 23.10.2024 в Черном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Об этом сообщает Военно-морские силы Украины в сообщении в соцсетях.

Также в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море 3 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 1 судно, из них 0 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Как сообщалось, РФ накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации. В частности, фиксируется активность российских военно-транспортных самолетов Ил-76.

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