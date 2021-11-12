В среднем каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинирован от COVID-19 - Минздрав

В среднем каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинирован от COVID-19 - Минздрав

За прошедшие сутки привили более 270 тыс. человек.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что в среднем каждый пятый взрослый украинец полностью вакцинирован от COVID-19.

Также читайте Вакцинация против коронавируса: можно ли прививаться беременным

Об этом она сообщила 12 ноября во время брифинга Минздрава.

Так, по данным министерства, с начала вакцинальной кампании полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 12 млн украинцев, а более 8 млн - получили одну дозу прививки.

"В среднем каждый пятый взрослый украинец сегодня полностью вакцинирован от коронавирусной болезни", — отметила Карчевич.

За сутки 11 ноября в Украине 279 136 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 141 347 человек, полностью иммунизированы – 137 789 человек. С начала вакцинальной кампании привито 11 986 077 человек, из них получили одну дозу – 11 986 075 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 422 334 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 20 408 409 прививок.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

Врачи призывают беременных и планирующих ребенка прививаться от COVID | Вакцинация в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку