В среду будут трещать морозы: прогноз погоды в Украине на 22 декабря

Завтра будет облачно с прояснениями.
В среду, 22 декабря, в Украине будет держаться морозная погода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, на северо-востоке и востоке страны до 18°, днем 4-9° мороза, в южной и западной частях ночью 7-12°, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 14-19°, днем 8-13° мороза.
В Киеве 22 декабря также будет сухо. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.
Как на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, морозный арктический воздух продержится в Украине до пятницы, 24 декабря, затем градусы поползут вверх, на выходных — вплоть до оттепели и даже небольших "плюсов". Потепление придет с мокрым снегом и дождем.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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