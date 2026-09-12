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Посреди дня Россия атаковала одну из западных областей: «прилет» по АЗС — первые детали
В нескольких районах Ровенщины звучали сирены из-за угрозы беспилотников.
Днем 12 сентября в Ровенской области во время воздушной тревоги произошли взрывы. В регионе была атакована автозаправка.
Что известно о «прилете» и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
После 10:00 в Сарненском, Ровенском и Варасском районах была объявлена воздушная тревога желтого уровня.
Что известно об атаке
Сначала информация о попадании появилась у телеграмм-канала. Впоследствии местные власти подтвердили «прилет», но без деталей.
«Автозаправочная станция стала целью врага во время утренней атаки на Ровенщину», — коротко сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
РФ атакует АЗС — последние новости
Вчера, 11 сентября, днем Россия атаковала Киев. В столице произошли «прилеты» по АЗС в двух районах — Оболонском и Днепровском. В частности, на Оболони россияне повторно атаковали автозаправку. Из-за ударов погибли два человека.
Депутат Киевсовета Динар Габибулаев на фоне этого заговорил об угрозе для АЗС. Она отметила, что в последнее время меняется характер российских атак на Украину.
Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отмечает, что удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины пока не создают угрозы дефицита горючего или нехватки мест для заправки.