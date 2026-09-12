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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Посреди дня Россия атаковала одну из западных областей: «прилет» по АЗС — первые детали

В нескольких районах Ровенщины звучали сирены из-за угрозы беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым после взрывов.

Дым после взрывов. / © Associated Press

Днем 12 сентября в Ровенской области во время воздушной тревоги произошли взрывы. В регионе была атакована автозаправка.

Что известно о «прилете» и последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

После 10:00 в Сарненском, Ровенском и Варасском районах была объявлена воздушная тревога желтого уровня.

Что известно об атаке

Сначала информация о попадании появилась у телеграмм-канала. Впоследствии местные власти подтвердили «прилет», но без деталей.

«Автозаправочная станция стала целью врага во время утренней атаки на Ровенщину», — коротко сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

РФ атакует АЗС — последние новости

Вчера, 11 сентября, днем Россия атаковала Киев. В столице произошли «прилеты» по АЗС в двух районах — Оболонском и Днепровском. В частности, на Оболони россияне повторно атаковали автозаправку. Из-за ударов погибли два человека.

Депутат Киевсовета Динар Габибулаев на фоне этого заговорил об угрозе для АЗС. Она отметила, что в последнее время меняется характер российских атак на Украину.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отмечает, что удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины пока не создают угрозы дефицита горючего или нехватки мест для заправки.

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