В среду Евросоюз представит новый план финансирования Украины на следующий год – Bloomberg

Страны Европейского Союза предложат новый механизм предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро более предсказуемым способом.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам чиновников, знакомых с планом, он установит устойчивое основание для покрытия финансирования Украины в 2023 году, оставаясь гибким для корректировки суммы помощи в соответствии с потребностями Украины. План также поможет подготовить почву для реконструкции страны после войны.

Цель Плана ЕС — предложить большую предсказуемость в финансовой поддержке Украины после критики со стороны США и Киева относительно задержек Евросоюза с оказанием помощи Украине. В следующем году Украине нужно около 38 миллиардов долларов, и администрация Байдена дала сигнал, что готова покрыть примерно половину счета.

ЕС еще предстоит одобрить выделение дополнительных 3 миллиардов евро из пакета в 9 миллиардов евро на 2022 год, обещанного в мае прошлого года. Разногласия по выполнению документа усложнили выплаты в течение последних месяцев. Страны-члены не пришли к соглашению о том, должна ли эта помощь поступать в виде грантов или льготных займов, как это было до сих пор. Столицы также спорили об объеме гарантий, которые они должны предоставить, чтобы ссудить деньги на рынках.

Чтобы избежать дальнейших задержек, исполнительный орган ЕС предложит использовать дополнительную подушку в бюджете ЕС в качестве гарантии привлечения средств. Этот вариант потребовал бы единодушной поддержки 27 правительств для внесения изменений в бюджетные рамки ЕС.

Однако принять документ в таком виде будет тяжело. В понедельник Венгрия заявила, что не будет поддерживать больше общих фондов ЕС для помощи Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в тот момент, когда Будапешт находится на завершающей стадии переговоров с Европейской комиссией по завершению выполнения плана финансовой помощи Будапешту, который был задержан из-за спора о верховенстве права Венгрии. Страна нуждается в одобрении плана со стороны ЕС до конца года, в противном случае она рискует потерять 70% из 5,8 миллиарда евро грантов, предназначенных для страны.

Новый инструмент для Украины будет предоставлять льготные займы для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и начальной поддержки послевоенной реконструкции, сказали люди на условиях анонимности. Вместе с тем источники сообщили, что план все еще обсуждается и может быть изменен.

Выплата кредитов будет производиться на условиях, которые Украина должна выполнить. Условия связаны с верховенством права, управлением, борьбой с коррупцией, что будет способствовать будущему вступлению страны в ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что западные дипломаты говорят, что Вашингтон и его союзники не видят перспектив скорого прекращения войны в Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева, а также тот факт, что обе стороны верят в свою победу.

Также мы информировали, что Евросоюз изучает возможность привлечения замороженных средств Центрального банка РФ для восстановления Украины после войны.

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