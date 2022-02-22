В среду в отдельных регионах ожидается дождь, в Карпатах - снег: прогноз погоды в Украине на 23 февраля

В среду в отдельных регионах ожидается дождь, в Карпатах - снег: прогноз погоды в Украине на 23 февраля

Завтра будет облачно с прояснениями.

В среду, 23 февраля, в некоторых регионах Украины будет идти дождь, а на западе - снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в юго-восточных и восточных областях ночью и утром ожидается дождь, в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, на юге и востоке страны ночью 1-6° тепла, днем 6-11°. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем снег; температура в течение суток 2-7° мороза.

22-23 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве 23 февраля будет без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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