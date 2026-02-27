В США арестовали украинца за покушение на убийство

Полиция США / © Associated Press

В США арестовали украинца Николая Житниченко, разыскиваемого за покушение на убийство начальника полиции, а также за наркопреступления и рэкет.

Об этом сообщило Министерство внутренней безопасности США.

По словам специального агента HSI Buffalo Эрин Киган, арест стал возможным благодаря тесному сотрудничеству с американскими и международными партнерами.

Житниченко был принят в США 21 марта 2023 как условно-досрочно освобожденный по гуманитарным причинам во времена администрации Байдена.

Всего через несколько месяцев, в октябре 2023 года, украинские власти выдали ордер на арест Житниченко за покушение на убийство начальника полицейского подразделения с помощью взрывного устройства, хранения наркотиков, распространения наркотиков, рэкетов и участия в организованной преступности.

Исполняющий обязанности директора полевого офиса ICE Buffalo Enforcement and Removal Operations Темми Марич добавила, что иностранные преступники не могут использовать иммиграционное законодательство США во избежание судебного преследования в своей стране.

После ареста Житниченко доставлен в федеральный следственный изолятор Буффало. Он будет оставаться под стражей ICE до рассмотрения дела о его депортации.

Случаи задержания украинцев за границей

В США сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали 39-летнего беженца из Украины Дмитрия Кулика и начали процедуру депортации. Дмитрий Кулик был задержан в первый же день нового года, когда он только что потерял право на защиту беженцев по программе U4U.

За кражу круассанов из супермаркета в словацком городе Кошице был задержан 23-летний уроженец Закарпатья. В ходе проверки документов выяснилось, что украинец находится в международном розыске Интерпола.