В США дали прогноз, будет ли Украина приглашена в НАТО на саммите Альянса в Вашингтоне

В ходе саммита Украине будет продемонстрирована существенная поддержка на этом пути.

В Соединенных Штатах не ожидают каких-либо кардинальных решений по приглашению Украины к членству в НАТО на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне в июле.

Об этом заявил помощник госсекретаря по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, передает Укринформ.

Вместе с тем, по его словам, во время саммита Украине будет продемонстрирована существенная поддержка на этом пути.

"Мы не ожидаем, что Украина получит приглашение присоединиться к НАТО, но мы думаем, что будет существенная демонстрация поддержки Украины – в то время как она прилагает усилия, чтобы победить в войне", — отметил представитель Госдепа.

Он также отметил, что речь идет о последовательной поддержке НАТО в развитии будущих ВСУ, а также в проведении необходимых реформ, которые позволят присоединиться к ЕС и "быстрее перейти мост к членству в НАТО".

Напомним, ранее сообщалось, что Орбан требует "особого статуса" для Венгрии в НАТО из-за войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Румынии сделали заявление о размещении войск в Украине.

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