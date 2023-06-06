В США есть разведданные, указывающие на причастность россиян к подрыву Каховской ГЭС — NBC

Часть разведывательных данных может быть рассекретена уже во вторник, 6 июня.

Соединенные Штаты занимаются проверкой обстоятельств подрыва дамбы Каховской ГЭС и располагают разведывательными данными, указывающими на причастность россиян к этому теракту.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на собственные источники среди американских и западных чиновников.

Сообщается, что Администрация президента Джон Байдена располагает информацией, указывающей, что именно россияне совершили подрыв Каховской ГЭС.

Часть разведывательных данных может быть опубликована уже вечером, 6 июня.

В настоящее время официально лица США никак не комментируют подрыв Каховской ГЭС. Представитель Байдена в комментарии СМИ лишь сообщил, что в Вашингтоне "обеспокоены" сообщениями об этом теракте и собирают информацию, которая поможет выявить исполнителя преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, на котором руководство страны обсудило ситуацию на фронт и подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозепом Боррелем.

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