В США фотоловушка зафиксировала редкое явление: бабочки пили слезы лося

Бабочки пьют слезы лося

В Национальном лесу Грин-Маунтин в США камеры наблюдения зафиксировали редчайшее поведение насекомых — бабочки высасывали слезы у дикого лося. Это лишь второй документированный случай такого явления в северных широтах.

Об этом пишет IFL Science.

Ранее учёные наблюдали, как бабочки и моли пьют слезы черепах и крокодилов в Амазонии или других тропических регионах. Впрочем, в Национальном лесу Грин-Маунтин в США фотоловушка впервые зафиксировала бабочек, питавшихся слезами лося, что стало лишь вторым известным примером такого поведения на севере.

Большинство видов бабочек и молей обычно получают питательные вещества из цветов. Некоторые из них дополняют рацион, извлекая минералы из почвы, остаток мертвых животных или даже человеческого пота — такое поведение называется «падлинг» (puddling).

Однако питие слез или глазных выделений животных является еще более редким явлением. В науке оно известно как лакрифагия. До этого за пределами тропиков был зафиксирован только один случай, когда моль пила глазные выделения коня.

Камера-ловушка сделала 80 снимков самца лося (Alces americanus americanus), на морде которого сидели бабочки и пили его слезы. Фото были сделаны в ночь на 19 июня 2024 года — между 1:44 и 1:48. Примечательно, что именно эти 80 кадров являются единственными, на которых зафиксирована лакрифагия, среди более 247 тысяч изображений поведения лосей, собранных почти на 500 локациях в штатах Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Вермонт.

Ученые отмечают, что и лось, и бабочки стали новыми видами, для которых раньше не была известна такая форма взаимодействия. Точный вид насекомых определить не удалось, однако эксперты предполагают, что по размерам и форме они, вероятно, принадлежат к семье пядениц (Geometridae).

Исследователи также признают потенциальные риски: хотя такое поведение крайне редко, бабочки теоретически могут переносить болезни — в частности, кератоконъюнктивит, который поражает глаза и может иметь серьезные последствия для здоровья лосей. В то же время случаев распространения заболеваний из-за питья слез у диких животных раньше не фиксировали, так что вероятность такого сценария считают минимальной.

