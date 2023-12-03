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В США назвали большую ошибку Путина, теракт в центре Парижа: главные новости ночи 3 декабря 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2066
Время на прочтение
1 мин
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В США назвали большую ошибку Путина, теракт в центре Парижа: главные новости ночи 3 декабря 2023 года

Диктатор Путин / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

  • В ВСУ подтвердили информацию о расстреле украинских пленных Читать далее –>
  • Россия запустила по Украине несколько групп ударных БПЛА Читать далее –>
  • В центре Парижа мужчина с криком "Аллаху Акбар" напал на туристов: один человек погиб Читать дальше –>
  • Глава Пентагона назвал большую ошибку Путина Читать далее –>
  • Венгрия отреагировала на скандал с запретом на выезд Порошенко Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
2066
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