В США назвали большую ошибку Путина, теракт в центре Парижа: главные новости ночи 3 декабря 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
- В ВСУ подтвердили информацию о расстреле украинских пленных Читать далее –>
- Россия запустила по Украине несколько групп ударных БПЛА Читать далее –>
- В центре Парижа мужчина с криком "Аллаху Акбар" напал на туристов: один человек погиб Читать дальше –>
- Глава Пентагона назвал большую ошибку Путина Читать далее –>
- Венгрия отреагировала на скандал с запретом на выезд Порошенко Читать далее –>
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