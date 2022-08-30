В США назвали куратора из Кремля, отвечающего за "референдумы" в оккупированной Украине

Государственный департамент США считает, что так называемые "референдумы" на захваченных территориях Украины могут состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, передают в CNN.

Патель также назвал кремлевского куратора аннексии территорий Украины – это первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

По информации источника, Кириенко отвечает за надзор за захваченными Россией территориями до попытки присоединения, что было бы незаконным.

Патель также повторил, что, по оценкам США, фиктивные референдумы могут пройти в ближайшие недели.

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы неправдиво заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России. В рамках фиктивных референдумов она, несомненно, будет использовать кампании пропаганды и дезинформации, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто за присоединение", — добавил он.

Напомним, Кириенко фигурирует в списках санкций США против России. За два дня до российского вторжения в него ввели санкции из-за решения Владимира Путина признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Между тем, в Офисе президента Украины считают, что попытки России аннексировать украинские территории путем псевдореферендумов не сработают.

Напомним, Беларусь уничтожила крупнейшее польское военное кладбище.

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