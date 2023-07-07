В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

США будут помогать Украине на ее пути в НАТО.

В США не изменили свою позицию по вступлению Украины в НАТО, там считают, что сначала Киев должен провести реформы, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического Альянса перед вступлением.

Об этом заявила госпожа посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, информирует ЕП.

Она напомнила слова президента Джона Байдена, который заявил, что Украина должна осуществить реформы, чтобы соответствовать стандартам, как и любая другая страна НАТО, прежде чем вступить в Альянс.

"Существуют стандарты, которые Альянс устанавливает для всех членов, и президент четко дал понять, что Украине нужно будет осуществить эти реформы", – подчеркнула Смит.

Она также заявила, что США будут помогать Украине на ее пути реформирования.

"И, безусловно, все, что мы продолжаем делать сейчас и будем делать в будущем – это работать с Украиной, чтобы гарантировать, что она сможет их воплотить", – добавила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие решения о вступлении Швеции и Украины в Североатлантический альянс является серьезной угрозой для раскола НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

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