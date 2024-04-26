В США назвали вооружение, в котором сейчас больше всего нуждается Украина

В США отмечают, что приоритетом для Украины являются средства противовоздушной обороны. Впрочем, готов Вашингтон предоставить еще одну батарею Patriot, не говорят.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "ЕП".

"Когда мы пришлем дополнительные средства и сможем рассказать об этом, мы обязательно дадим вам знать", — прокомментировал он вопрос о том, рассматривают ли в США возможность предоставления ВСУ батареи Patriot.

По словам Кирби, объявленный недавно пакет военной помощи Украины содержит критически важные для нее средства.

"Но очевидно, что противовоздушная оборона будет оставаться приоритетом для украинцев. Если мы сможем внести свой вклад в эту противовоздушную оборону с помощью различных средств дальнего, среднего и ближнего радиуса действия – мы сделаем это", — заявил Кирби.

Напомним, The New York Times со ссылкой на слова высокопоставленного американского представителя сообщило, что США тайно передали Украине ATACMS большой дальности. Более того, украинские силы уже применили их для ударов по российским военным объектам в Крыму.

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