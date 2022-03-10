В США не знают, как и сколько будет продолжаться война в Украине — СМИ

В США не знают, как и сколько будет продолжаться война в Украине — СМИ

Если в начале преобладали ожидания, что Россия одержит скорую и легкую победу, теперь эксперты говорят, что не знают, когда ждать завершения горячей фазы конфликта.

В администрации президента США и в экспертных кругах пока нет четкого видения, сколько может длиться война в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Американские медийщики пообщались с 17 собеседниками – представителями администрации Байдена, дипломатами и аналитиками по поводу войны в Украине. В начале большинство из них было уверено, что Россия одержит скорую и легкую победу, а сейчас они уже не имеют четкого видения, как будут разворачиваться события в Украине.

По их мнению, затяжная война будет иметь тяжелые гуманитарные последствия для Украины.

По их словам, вероятно, что война войдет в затяжную фазу и будет иметь тяжелые гуманитарные последствия для Украины.

Этот этап будет трудным для Байдена и его команды, поскольку им нужно определиться, как реагировать на дальнейшие действия Путина.

Напомним, что министр иностранных дел Китая Ван I впервые публично назвал вторжение России в Украину войной. Об этом он заявил во время переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, сообщает The Guardian.