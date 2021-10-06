В США, несмотря на протесты, казнили исполнителя громкого убийства 27-летней давности

Папа Римский настаивал на помиловании заключенного.

В американском штате Миссури во вторник, 5 октября, казнили заключенного Эрнеста Джонсона, осужденного за убийство трех человек во время ограбления супермаркета в 1994 году.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что казнь состоялась против возражения со стороны активистов расовой справедливости, законодателей и даже Папы Римского.

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Джонсон умер через девять минут после введения инъекции пентобарбитала в тюрьме в Бонн-Терре.

"Он молча говорил слова родным в начале процесса. Его дыхание стало тяжелым, он надул щеки, потом тяжело сглотнул. Через несколько секунд все движения прекратились", — говорится в материале. Вблизи тюрьмы в это время находились 59 демонстрантов.

В своей последнем письменном заявлении мужчина сказал, что "сожалеет" и "раскаивается" в содеянном, добавив, что любит свою семью и друзей, а также благодарен тем, кто за него молился.

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Адвокат заключенного утверждал, что решение о казни является нарушением восьмой поправки к Конституции США, которая запрещает казнить людей с умственными отклонениями.

Джонсон родился с алкогольным синдромом плода и с детства имел очень низкие баллы на тестах IQ. Он также потерял около одной пятой ткани мозга при удалении доброкачественной опухоли в 2008 году.

Представитель Папы Римского Франциска, активисты расовой справедливости и два члена Конгресса из Миссури Кори Буш и Эмануэль Кливер призывали губернатора-республиканца Майка Парсона помиловать мужчину, однако в понедельник тот заявил, что не будет вмешиваться.

Преступление Джонсона всколыхнул Колумбию почти 28 лет назад. Инцидент произошел 12 февраля 1994 года. Мужчина одолжил у 18-летнего сына своей девушки пистолет калибра 25 мм, планируя ограбить магазин и купить наркотики.

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Под воздействием кокаина он дождался, когда последний клиент покинет магазин, а затем ворвался в помещение и открыл огонь, когда менеджер магазина попыталась слить ключ от сейфа в унитаз.

Всего в магазине находились трое работников, в том числе 46-летняя менеджер Мэри Братчер и сотрудники Мейбл Скраггс (57 лет) и Фред Джонс (58 лет).

После стрельбы Джонсон напал на людей с молотком, а Братчер проколол руку отверткой. Полиция нашла двух жертв в уборной магазина, а третью — в холодильнике.

Мужчина ранее просил, чтобы казнь совершили расстрелом. Его адвокаты утверждали, что смертельный инъекционный препарат пентобарбитал может спровоцировать приступы из-за потери ткани мозга при удалении опухоли.

Это была первая казнь в Миссури с мая 2020 года и только седьмая в США в этом году.

В июле в США ввели мораторий на смертные казни на федеральном уровне, тогда как во время президентства Дональда Трампа в стране реализовали 13 смертных приговоров.

Ранее свидетели от СМИ и адвокаты утверждали, что после инъекции пентобарбитала у осужденных "свертывался желудок", они "тряслись и дрожали".

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