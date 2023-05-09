В США отреагировали на ночную ракету атаку россиян по Украине

Страна-агрессор Россия осуществила массированный обстрел Украины тогда, когда мир чествовал победу над тиранией. Тем временем Москва "празднует" 9 Мая ударами по мирным городам.

Об этом заявила в Twitter госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

"Украина, Европа и США вчера чествовали победу над тиранией. Россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, запущенными в сторону украинских городов и спящих мирных жителей", — написала дипломат.

Ночная ракетная атака РФ

В ночь на вторник, 9 мая, ближе к 05:00 воздушная воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Сначала она охватила все регионы, кроме мероприятия.

В сети жители Киева и области начали сообщать о взрывах. Местные власти сообщили о работе ПВО. Украинские защитники сбили все целые россиян. Их было около полутора десятков.

Также стало известно, что на рассвете российская армия нанесла ракетный удар по Черкасской области. По предварительной информации, враг выпустил две крылатые ракеты.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 9 мая российские кафиры осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты. В общей сложности было две волны ракетных ударов.

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