В США отреагировали на обстрел вокзала в Херсоне во время эвакуации людей

Госпожа посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк назвала варварской атакой российский обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне во время эвакуации гражданских.

Об этом она написала в соцсети X.

"Это еще одно напоминание о том, что в то время, когда большинство людей находятся дома, отмечая праздники в кругу семьи, в Украине продолжаются варварские атаки со стороны России", — подчеркнула Бринк.

К слову, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила российские обстрелы херсонского вокзала. Она назвала безответственным очередной обстрел оккупационной армии.

Напомним, 26 декабря оккупанты массированно обстреливали Херсон из разного вооружения. Вечером армия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду, где на момент атаки находились около 140 гражданских лиц. Погиб лейтенант полиции из Кировоградской области.

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