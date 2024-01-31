В США отреагировали на слухи об "увольнении" Залужного

В американском Пентагоне слухи об "увольнении" главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного назвали "внутренними делами" Украины.

Об этом во время брифинга заявил спикер Пентагона Пэт Райдер.

Представителя Минобороны Соединенных Штатов Америки спросили, сообщала ли Украина о замене генерала Залужного в должности главнокомандующего. Впрочем, по словам Райдера, Вашингтон не отслеживает никаких изменений командования Вооруженных сил Украины.

"Очевидно, что Украина должна обсуждать свои внутренние дела", – сказал Райдер.

Напомним, вечером 29 января Сетью активно начала распространяться об "увольнении" Валерия Залужного. В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего.

Реакция главнокомандующего на слух в Сети появилась ночью 30 января. Впрочем, Залужный не обмолвился и словом, а опубликовал фото с руководителем Генерального штаба Сергеем Шапталой.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Идет Залужный? "Идут" Залужного? Не идет Залужный? Что это все было?

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