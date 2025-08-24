В США поздравили Украину с Днем Независимости

Рубио поздравил украинцев с Днем независимости / © Associated Press

Реклама

В США приветствовали народ Украины с Днем Независимости. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что американцы преданы будущему Украины как независимому государству.

Об этом говорится на сайте правительства США.

По его словам, в Штатах верят в урегулирование путем переговоров, которые сохранят суверенитет Украины и гарантируют ее долгосрочную безопасность, ведущую к крепкому миру.

Реклама

«В этот День Независимости, когда вы чтите историю своей страны, Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее развитие нашего партнерства в сфере экономики и безопасности ради мирного и процветающего будущего обеих наших стран», — заключил он.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости . Как отметил лидер государства, сегодня мы строим Украину, у которой будет достаточно силы и мощи, чтобы жить в безопасности и мире. Украинцы борются за мир и покой, который должен господствовать для будущих поколений.

Зеленский выразил благодарность всем, кто защитил и будет защищать Украину в этой войне за независимость. Он убежден, что ради такой цели следует жить.

«С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости! Слава Украине!», - резюмировал он.