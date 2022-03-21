В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

Страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска.
В США не исключают, что другие страны НАТО могут ввести войска на территорию Украины.
Об этом сообщила постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN.
Она заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска.
"Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент". – сказала Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, президент Джо Байден ясно это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину".
Соответствующее решение – решение, которое страны НАТО вправе принять.
Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев, цель которой – показать поддержку Украины. Премьер-министр попросил чиновников изучить практичность и целесообразность поездки в столицу для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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