В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

В США предполагают, что другие страны НАТО могут ввести войска в Украину

Страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска.

В США не исключают, что другие страны НАТО могут ввести войска на территорию Украины.

Об этом сообщила постоянная представительница Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью телеканалу CNN.

Она заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска.

"Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент". – сказала Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, президент Джо Байден ясно это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину".

Соответствующее решение – решение, которое страны НАТО вправе принять.

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон рассматривает возможность срочной поездки в Киев, цель которой – показать поддержку Украины. Премьер-министр попросил чиновников изучить практичность и целесообразность поездки в столицу для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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