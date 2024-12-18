В США приветствуют рассмотрение законопроекта о достройке Хмельницкой АЭС

Посол США в Украине (2003-2006) и Старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил, что достройка Хмельницкой АЭС будет способствовать развитию украино-американского сотрудничества в области атомной энергетики.

«Поскольку воздушная кампания Москвы против украинской энергетической инфраструктуры продолжается, приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство о завершении строительства Хмельницкой АЭС, которое должно проходить в сотрудничестве с американскими компаниями. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в области атомной энергетики», — написал Посол в своем X.

На этой неделе Верховная рада планирует рассмотреть правительственный проект закона о завершении строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовых на 80% и 25% соответственно.

Проектная мощность энергоблоков составляет 2,2 ГВт. Энергоблоки будут использовать топливо американской компании Westinghouse.