В США призвали действовать более жестко против Путина: подробности заявления
Губернатор Калифорнии призвал к более решительной поддержке Украины и усилению давления на Путина.
Единственным эффективным инструментом сдерживания российского диктатора Владимира Путина является демонстрация силы, в то время как любые проявления слабости только поощряют агрессора.
Об этом заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом в ходе общения с журналистами, передает Новости.LIVE.
Он призвал США к более решительной организации поддержки Украины. По словам чиновника, попытки дипломатического убеждения главы Кремля оказались недейственными, поскольку Россия только усугубляет террор против украинского гражданского населения.
«Самый очевидный способ влиять на Путина — это сила, а не слабость. Нельзя быть соучастником. Нужно организовываться гораздо более решительно и поддерживать украинский народ во время этой войны», — заявил Ньюсом.
Губернатор подчеркнул, что Калифорния имеет глубокую связь с результатом этой войны из-за многолетнего партнерства Национальной гвардии штата с украинскими военными. Он убежден, что позиция США должна быть непоколебимой, чтобы остановить эскалацию.
«Я надеюсь, что президент придет в себя после этих попыток убедить Путина, который только удваивает свою атаку на украинский народ. К сожалению, наш президент ослабил нашу позицию по отношению к Путину в этом смысле», — добавил он.
Ньюсом также отметил, что хотя он как губернатор не формирует внешнюю политику страны напрямую, он выступает как американец, непосредственно поддерживавший украинскую армию через совместные тренировочные программы и межправительственное сотрудничество.
Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что, несмотря на постоянную работу украинской переговорной группы, российская сторона избегает конкретики. Вместо дипломатического диалога агрессор использует привычную тактику устрашения и информационных манипуляций.
Впоследствии в Кремле заявили, что существуют договоренности об очередном раунде мирных переговоров.