В США прокомментировали увольнение главкома Залужного

В американском Пентагоне отмечают, что Соединенные Штаты Америки в дальнейшем продолжат поддерживать Украину, несмотря на отставку главка Вооруженных сил генерала Валерия Залужного.

Об этом во время брифинга заявил спикер американского Пентагона Патрик Райдер.

Райдер подчеркнул, что Пентагону известно об изменениях в командовании ВСУВ. Впрочем, министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин еще не общался с преемником Валерия Залужного генералом Александром Сырским.

"Министр Остин еще не говорил с этим человеком (Сырским — Ред.) . Я могу сказать вам одно, что ничего не изменится и наша поддержка Украины постоянно", — сказал представитель Пентагона.

По словам Райдера, США считают кадровые вопросы внутренним делом украинских властей.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В тот же вечер Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского. В то же время президент поблагодарил генерала Валерия Залужного за два года защиты.

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