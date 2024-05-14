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В США сделали заявление о наступлении России на Харьковщине: будет ли прорыв врага

В США сделали заявление о наступлении России на Харьковщине: будет ли прорыв врага

Флаг США. / Фото: Associated Press

В Вашингтоне называют "успех" оккупантов незначительным.

Армия агрессорки России, которая сейчас пытается наступать на Харьковщине, не сможет добиться серьезных успехов в этом районе.

Такое мнение выразил   заместитель представителя Государственного департамента США Веданта Патела.

В Штатах считают, что россияне в течение следующих недель постараются продвигаться вперед в Харьковской области. Что больше, оккупанты, возможно, добьются определенных успехов. Впрочем, этот успех не будет значительным.

"Мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов. Со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволит Украине продолжать противостоять этой агрессии", — подчеркнул представитель Госдепа.

Пателла отмечает: в Вашингтоне убеждены, что Украина сохраняет ключевое преимущество в этой борьбе, а ее военные наносят значительные потери оккупационной армии РФ.

Напомним, аналитики ISW назвали цель операции РФ в Харьковской области. Отмечается, что российские оккупанты, скорее всего, планируют создать "буферную зону", чем рассчитывают на более глубокое проникновение вглубь страны.

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