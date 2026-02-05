В США сделали заявление о поставках оружия Украине

Помощь Украине от США / © ТСН.ua

США не планируют прекращать поставки оружия Украине и продолжат передавать его через механизмы Североатлантического альянса. В частности,. с участием союзников по НАТО.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер в интервью NewsMax.

По его словам, американская сторона будет продавать вооружение странам Альянса, после чего оно будет передаваться преимущественно украинской стороне.

"Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - заявил он.

Витакер уточнил, что поддержка будет включать как оборонные системы, в том числе средства противовоздушной и противоракетной обороны, так и наступательные виды вооружений, необходимые для продолжения сопротивления и защиты государства. Это позволит украинцам противостоять врагу и не позволить РФ захватить государство.

Он также отметил важность единства стран НАТО и усиление обороноспособности союзников.

«Президент Трамп четко высказался по всем этим вопросам. В рамках НАТО нам необходимо, прежде всего, сохранять единство нашей коалиции, а во-вторых, обеспечить укрепление наших союзников всех стран Европы и Канады, потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент», — подчеркнул Витакер.

Ранее мы сообщали, что в Украине впервые был зафиксирован «таинственный» американский комплекс DASH. Эта мобильная система, вероятно, модификация зенитного комплекса Tempest будет оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire. Она предназначена для выявления, идентификации и нейтрализации малых дронов в динамических условиях боя, что может существенно усилить тактическую ПВО.

До 50 таких комплексов должно быть закуплено до конца этого года. Ранее были закрыты испытания подобной системы Tempest в Украине, где она была замечена на видео Воздушного командования «Центр».