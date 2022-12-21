В США ужесточили меры безопасности из-за приезда Зеленского

Президент Украины уже несколько месяцев планировал посетить США
В США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Все это сделано, чтобы у России не было ни одного шанса как-то навредить визиту.
Об этом сообщает издание CNN.
Источник издания сообщает, что сотрудники посольств в США и высшие правительственные чиновники были проинформированы о графике визита Владимира Зеленского во избежание опасностей.
Президент Украины планировал посетить США уже несколько месяцев, однако нужно было все тщательно подготовить, чтобы избежать возможных рисков во время визита. Также график поездки необходимо было согласовать с Белым домом.
Также собеседник сообщил, что Владимир Зеленский не поехал бы в США, если бы не было значительного развития в отношениях между странами, однако согласование нового пакета помощи, в который вошла система Patriot, было расценено президентом как серьезное смещение.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден принял в Овальном кабинете украинского лидера Владимира Зеленского, прибывшего с визитом в США.
Кроме того, мы ранее информировали, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине будет предоставлена помощь на общую сумму 1,85 млрд долларов, туда вошел и ЗРК Patriot.
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