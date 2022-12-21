В США ужесточили меры безопасности из-за приезда Зеленского

В США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Все это сделано, чтобы у России не было ни одного шанса как-то навредить визиту.

Об этом сообщает издание CNN.

Источник издания сообщает, что сотрудники посольств в США и высшие правительственные чиновники были проинформированы о графике визита Владимира Зеленского во избежание опасностей.

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Президент Украины планировал посетить США уже несколько месяцев, однако нужно было все тщательно подготовить, чтобы избежать возможных рисков во время визита. Также график поездки необходимо было согласовать с Белым домом.

Также собеседник сообщил, что Владимир Зеленский не поехал бы в США, если бы не было значительного развития в отношениях между странами, однако согласование нового пакета помощи, в который вошла система Patriot, было расценено президентом как серьезное смещение.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден принял в Овальном кабинете украинского лидера Владимира Зеленского, прибывшего с визитом в США.

Кроме того, мы ранее информировали, что Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине будет предоставлена помощь на общую сумму 1,85 млрд долларов, туда вошел и ЗРК Patriot.

Зеленский уже в США!

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