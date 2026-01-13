В США впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову: что известно

Флаг США. / © Associated Press

В то время когда администрация президента США Дональда Трампа пытается продвинуть переговоры по миру, агрессорка Российская Федерация осуществляет «опасную и непонятную эскалацию» почти четырехлетней войны в Украине.

Об этом заявила заместитель посла США в ООН Темми Брюс во время экстренного заседания Совета Безопасности, сообщает Associated Press.

В частности, дипломатка акцентировала внимание на том, что несколько дней назад Россия запустила баллистическую ракету «Орешник», способную нести ядерное оружие, вблизи границы с Польшей, которая является союзником НАТО.

«В момент огромного потенциала, обусловленного лишь беспрецедентной преданностью президента Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации. Однако действия России рискуют расширить и усилить войну», – заявила Темми Брюс.

Брюс напомнила России, что почти год назад она проголосовала за резолюцию Совбеза, призывающую к прекращению войны в Украине.

«Было бы хорошо, если бы Россия подтвердила свои слова действиями. В духе этой резолюции Россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару», — высказалась американская дипломатка.

Кроме того, по ее словам, Штаты выражают сожаление по поводу «впечатляющего количества жертв» в войне и осуждают усиление атак России на энергетическую и другую инфраструктуру Украины.

В свою очередь, AP акцентирует внимание на том, что атака РФ «Орешником» произошла лишь через несколько дней после того, как Киев и союзники сообщили о значительном прогрессе в достижении согласия относительно того, как защищать «Украину от дальнейшей агрессии Москвы, если будет заключено мирное соглашение под руководством США.

Европейские лидеры осудили удар с использованием баллистики, назвав его "эскалацией и неприемлемым".

Напомним, почти в полночь 8 января РФ впервые ударила по Львову «Орешником». Ракета двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч. Серия взрывов в городе произошла всего через несколько минут после того, как была объявлена масштабная воздушная тревога.

В Минобороны России заявили, что этот удар «Орешником» стал ответом на якобы «атаку» украинского беспилотника на резиденцию диктатора Владимира Путина в Валдае ночью 29 декабря. Однако, подчеркивают в Институте изучения войны, ЦРУ обнаружило, что попытки удара по резиденции фюрера не было.

После атаки украинский Служба безопасности показала обломки баллистической ракеты. Среди найденных деталей был блок стабилизации и наведения – фактически это «мозги» ракеты. Следователи квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре как военное преступление.