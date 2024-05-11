В США заявили, что помощь из нового пакета помощи уже начала поступать на фронт в Украине

В Белом доме не рассказали, какая помощь уже оказалась на фронте, из-за соображений безопасности.

Пентагон уже передал часть вооружения из нового пакета помощи Вооруженным силам Украины и прилагает максимум усилий, чтобы остальное вооружение оказалось на фронте максимально быстро.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Несколько из первого пакета оборонной помощи — который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его — некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных", — отметил представитель администрации США.

Он заявил, что из соображений безопасности не будет рассказывать, какая помощь уже оказалась на фронте, но он заявил, что быстрые сроки доставки обусловливаются тем, что часть вооружения была заранее размещена в Европе.

"Министерство обороны (США – ред.) буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно скорее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете", — отметил представитель Белого дома.

Кроме того, по словам Кирби, Пентагон делает все возможное, чтобы поскорее начать отправку оружия из нового пакета на $400 миллионов.

"Это достаточно серьезный пакет. Разнообразие систем, которые есть только в нем, достаточно поразительна — все это пригодится им (украинским силам — ред.) в то время, когда они пытаются отбить российские наступавшие на Донбассе, а теперь и на подступах к Харькова", — заметил Кирби.

Напомним, ранее сообщалось, что США передают мощную военную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Украина получит новые поставки оружия и техники от США.

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