В США заявили, что результаты войны в Украине повлияют на глобальную безопасность на ближайшие десятилетия

Армия РФ значительно ослабла из-за успешных действий воинов ВСУ и поддержки со стороны США.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет большое значение для Соединенных Штатов, поэтому результат завершения войны определит будущее мира.

Также читайте Спикер Палаты представителей Джонсон стал одним из самых ярых поклонников Украины — WSJ

Об этом Остин заявил во время брифинга.

Он отметил, что армия РФ значительно ослабла из-за успешных действий воинов ВСУ и поддержки со стороны США.

"Прежде всего, это благодаря невероятно храбрым украинским войскам. Но достижение Украины также является результатом двухпартийного руководства США — и коалиции примерно 50 стран, которую мы создали", — заявил Остин.

Он напомнил, что Украина пытается защитить свой суверенитет и независимость, поэтому поддержка со стороны западных партнеров справедлива.

"Кремль ведет несправедливую имперскую агрессивную войну, а Украина ведет оборонную войну за национальное выживание. И вы можете почувствовать эту энергию на земле. И это дает Украине огромное стратегическое преимущество за правое дело", — заявил министр обороны США.

Остин назвал четыре основные причины, почему Украина так важна для США.

Во-первых, война Путина является серьезной и прямой угрозой безопасности в Европе и за ее пределами.

Во-вторых, агрессия России является очевидным вызовом нашим союзникам НАТО.

В-третьих, намеренная жестокость Кремля является атакой на наши общие ценности демократии и порядочности.

И, наконец, война Путина – это лобовое нападение на основанный на правилах международный порядок.

Также Остин добавил, что результат этой борьбы определит глобальную безопасность десятилетия вперед. И у США нет возможности отсидеться.

"Соединенные Штаты стремятся к свободной и суверенной Украине, которая сможет защитить себя сегодня и сдерживать новую российскую агрессию в будущем. Это цель Байдена". – сообщил Остин.

Министр заявил, что США вместе с союзниками помогают Украине стать сильнее, чтобы она могла противостоять любой российской агрессии в будущем.

"И потому мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы помочь Украине создать будущую силу, которая сможет отразить еще большую российскую злобу в ближайшие годы", — сказал Остин.

Напомним, ранее сообщалось, что в США считают победой то, что Украина выстояла в войне с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме заявили, что российский диктатор Путин буквально разбрасывается человеческим мясом, чтобы попытаться удержать территорию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.