В США заявили о сложном времени для Украины, но анонсировали изменения на фронте: детали

В настоящее время Украина переживает сложное время. Впрочем, военная помощь Соединенных Штатов Америки получит практический результат на поле боя в начавшейся Россией войне.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во время брифинга.

"Мы знаем, что сейчас сложное время (для Украины – Ред.), но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", — подчеркнул он.

Пател напомнил, что государственный секретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине, сумма которой 2 2 миллиарда долларов.

"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления способности Украины защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", — сказал Ведант Пател.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовят еще один пакет для Украины. В то же время, она не уточнила содержимое этого пакета.

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