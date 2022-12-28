В США заявили о трудностях в вопросе возобновления энергосистемы Украины — CNN

США не могут поставлять некоторые компоненты из-за несовместимости с украинской энергетической системой

США и партнеры столкнулись с трудностями в вопросе восстановления украинской энергосистемы из-за отсутствия необходимых компонентов.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на собственные информированные источники.

В сообщении указывается, что США и партнеры думают, как решить вопрос нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. В настоящее время власти ведут переговоры с частным сектором по налаживанию производства всего необходимого.

Также США не могут поставлять некоторые компоненты из-за несовместимости с украинской энергетической системой, поскольку они работают в разных частотных диапазонах.

Сейчас в США определяют критически важные объекты, которые будут, прежде всего, восстанавливаться в случае новых ракетных обстрелов, чтобы население могло быть обеспечено теплом и водой даже в случае блекаута.

Напомним, ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки и их союзники будут продолжать делать все возможное, чтобы защитить энергетическую инфраструктуру Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что российские террористы могут обстрелять энергетическую инфраструктуру 31 декабря-1 января.

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