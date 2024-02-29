В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций во время боевого задания

Военные погибли при закрытии ухода основных сил.
В Силах специальных операций ВСУ сообщили о гибели воинов 73 морского центра ССО в столкновении с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ССО.
"При выполнении боевого задания героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций", — говорится в сообщении.
В ССО уточнили, что военные погибли при закрытии ухода основных сил.
"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последнее сражение навечно оставшись в строю", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Силы спецопераций уничтожили российскую БМП, которая охотилась на украинских операторов дронов.
Кроме того, мы ранее информировали, что ССО на Лиманском направлении поразили враждебный комплекс РЭБ Р-330 "Житель".
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