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В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций во время боевого задания

В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций во время боевого задания

Свеча / Фото: pixabay.com

Военные погибли при закрытии ухода основных сил.

В Силах специальных операций ВСУ сообщили о гибели воинов 73 морского центра ССО в столкновении с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ССО.

"При выполнении боевого задания героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций", — говорится в сообщении.

В ССО уточнили, что военные погибли при закрытии ухода основных сил.

"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последнее сражение навечно оставшись в строю", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы спецопераций уничтожили российскую БМП, которая охотилась на украинских операторов дронов.

Кроме того, мы ранее информировали, что ССО на Лиманском направлении поразили враждебный комплекс РЭБ Р-330 "Житель".

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