В Стамбул прибыло первое судно, вышедшее из порта Одессы после прекращения "зернового соглашения", — СМИ

Первое судно, которое воспользовалось временным транспортным коридором после выхода страны-агрессорки России из "зернового соглашения", пересекло турецкий пролив Босфор и прибыло в Стамбул.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что вышедший из заблокированного РФ украинского черноморского порта Одесса в начале этой недели контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга находился в порту от 23 февраля 2022-го.

В свою очередь, местные телерадиокомпании сообщили, что судно станет на якорь в порту Амбарли на юге Стамбула.

К слову, на прошлой неделе Украина объявила о "гуманитарном коридоре" в Черном море для освобождения грузовых судов, оказавшихся в ловушке в портах после прекращения основного соглашения по экспорту зерна. Впрочем, Москва не сообщила, будет ли уважать судоходный коридор, а судоходные и страховые источники выразили обеспокоенность по поводу безопасности.

Как сообщалось, 16 августа первое гражданское судно прошло через новый гумкоридор. "JOSEPH SCHULTE" вышло из порта Одессы.

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